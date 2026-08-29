Itapecerica da Serra abre processo seletivo com 37 vagas para agente comunitário de saúde

A Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra está com inscrições abertas para processo seletivo que oferece 37 vagas para agente comunitário de saúde. As oportunidades exigem ensino médio completo e oferecem salário inicial de R$ 3.242, para jornada de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 14 de setembro de 2026, por meio da banca organizadora AvançaSP. A taxa de participação é de R$ 64.

Além da remuneração, estão previstos benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica e vale-alimentação de R$ 264.

Um dos requisitos para participar da seleção é que o candidato resida na área da comunidade em que pretende atuar desde a data de publicação do edital, condição relacionada à atuação do agente comunitário de saúde.

Após o preenchimento da inscrição, o candidato deverá emitir o boleto e efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido no edital.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A avaliação terá 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, cinco de Matemática e Raciocínio Lógico, cinco de Noções de Informática e 20 de Conhecimentos Específicos.

A aplicação está prevista para 18 de outubro de 2026. Os locais e horários deverão ser divulgados no edital de convocação previsto para 9 de outubro, no site da banca organizadora.

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