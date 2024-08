Laudo do IML conclui que cantor Nahim morreu por intoxicação por cocaína e traumatismo craniano

Por Geovanna Matos, direto da Redação

Após dois meses de investigações, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que a morte do cantor Nahim foi causada por intoxicação por cocaína e traumatismo craniano. O abuso de substâncias pode ter provocado a perda de consciência ou a morte súbita, o que, por sua vez, levou à queda que causou o traumatismo craniano.

Ainda de acordo com o laudo, não é possível descartar a hipótese de que a fratura no crânio tenha sido a causa direta da morte ou que tenha contribuído para ela. A perícia concluiu que a morte foi acidental.

O laudo com a causa da morte foi encaminhado à Polícia Civil de Taboão da Serra, que investiga o caso, inicialmente classificado como morte suspeita. Durante o inquérito, a polícia ouviu testemunhas, como a ex-esposa, amigos e os funcionários da empresa de telefonia que encontraram o cantor. Não houve apontamento de suspeito ou indício de que a morte foi criminosa. Com isso, o Ministério Público de São Paulo deve solicitar o arquivamento do caso.

Morte do cantor Nahim

O cantor Nahim foi encontrado morto em sua residência em Taboão da Serra no início da manhã do dia 13 de junho. Funcionários de uma empresa de telefonia, que faziam reparo na região, viram o corpo caído ao chão e acionaram a polícia, que ao chegar, constataram a morte no local.

Quem foi Nahim

Nahim Jorge Elias Júnior nasceu em 1952, na cidade de Miguelópolis, interior de São Paulo. Ficou nacionalmente conhecido ao participar de programas de auditório, onde foi vencedor do quadro “Qual é a música?” do “Programa Silvio Santos”.

Seus dois primeiros discos foram gravados em inglês, e em 1984 lançou seu primeiro trabalho em português. Ao todo, gravou mais de 14 discos, e lançou 86 músicas. Ao longo da carreira, fez diversas participações em realitys como “A Fazenda” e “Power Couple” da Record.

Seus maiores hits foram “Dá Coração”, “Coração de Melão” e “Taka Taka”.