Hospital Sírio-Libanês abre vagas para curso gratuito de Auxiliar de Hotelaria e Rouparia Hospitalar

O Hospital Sírio-Libanês está com inscrições abertas para o curso gratuito de Auxiliar de Hotelaria e Rouparia Hospitalar. São oferecidas apenas 32 vagas para o curso presencial, com duração de dois meses. Ao término, todos os participantes receberão um certificado de conclusão. Não perca essa oportunidade, as vagas são limitadas e o processo seletivo será realizado por ordem de inscrição. Inscreva-se aqui.

As aulas ocorrem presencialmente (Rua Peixoto Gomide, 316, Bela Vista) de 1º de outubro a 3 de dezembro de 2024. às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h

Essa é uma oportunidade única para se qualificar em uma das áreas mais essenciais do ambiente hospitalar e, ainda, ter a chance de ser contratado pelo próprio Hospital Sírio-Libanês. A iniciativa é do Abrace seu Bairro, projeto social da Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.