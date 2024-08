Pedaço do teto de gesso do Shopping Taboão desaba após vazamento de água

Direto da Redação

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o desabamento da parte do teto de gesso do Shopping Taboão, próximo a uma área de grande circulação, onde ficam os caixas eletrônicos e os banheiros nesta quarta-feira (21).

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o centro de compras continuou funcionando normalmente. A administração se posicionou por nota oficial.

“Em um incidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, 21, o Shopping Taboão identificou um vazamento de água potável na área próxima aos caixas eletrônicos. A equipe do shopping agiu prontamente e está trabalhando com máxima prioridade no ocorrido. O shopping reforça que a segurança e o bem-estar dos clientes e funcionários são prioridade e está tomando todas as providências necessárias. O Shopping segue funcionando normalmente.“