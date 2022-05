Linhas de ônibus da EMTU terão novos horários e acréscimo de frota em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A partir desta terça-feira (24), duas linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) passam a ter novos horários e acréscimo de frotas.

Em uma delas, haverá acréscimo de frota e as mudanças são para os dias úteis. E na outra linha, as alterações são nas tabelas de sábado. As linhas atendem às cidades de Taboão da Serra e São Paulo.

As novas programações podem ser consultadas no site ou aplicativo da EMTU.

Veja a relação das linhas:

068 Taboão da Serra (Parque Laguna)/ São Paulo (Pinheiros)

Reprogramação da tabela horária da linha 068 aos sábados.

190 Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/ São Paulo (Metrô Butantã)

Mais viagens: Reprogramação da tabela horária da linha 190, com acréscimo de duas viagens aos dias úteis.