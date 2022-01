McDonald’s realiza processo seletivo na tarde desta sexta (21) em Taboão da Serra

Direto da redação

A rede de lanchonetes McDonald’s está com oportunidades de emprego na loja do Centro de Taboão da Serra. O processo seletivo acontece presencialmente nesta sexta-feira (21), às 14h00, na R. do Tesouro, 414 – Parque Santos Dumont, Taboão da Serra. Para os interessados é necessário comparecer no local levando documento e currículo.

Para se candidatar aos postos de trabalho, é necessário ter mais de 16 anos de idade e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. Para o período noturno e o turno da madrugada, o profissional deve ser maior de 18 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental.