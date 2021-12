Mercado Livre tem 100 vagas de emprego abertas em Osasco

Por Samara Matos, na redação

O Mercado Livre, que tem sede em Osasco, está com 100 vagas de emprego abertas na área de atendimento ao cliente. Para se candidatar as vagas de emprego no Mercado Livre em Osasco e obter mais informações, acesse o portal Vagas.com (vagas.com.br/vagas/v2284485/representante-de-atendimento-customer-experience).