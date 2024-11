Mineiro do Gás: Empresário é assassinado em tentativa de roubo em Embu das Artes

Direto da redação

Na noite de quarta-feira (21), o empresário Vandico Mineiro, de 45 anos, foi assassinado durante um assalto em seu depósito de gás, localizado em Embu das Artes. O crime chocou a comunidade local, que lamenta a perda de um comerciante.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os assaltantes invadiram a casa de Vandico, que fica no mesmo local do depósito, e renderam a família. A vítima, sua esposa e os dois filhos foram amarrados e mantidos sob ameaça enquanto os criminosos procuravam por um cofre e uma arma que supostamente estariam no imóvel.

Durante a ação, Vandico foi levado para outro cômodo pelos criminosos. Ao tentar reagir, ele foi alvejado por três tiros. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os assaltantes fugiram levando apenas joias e aparelhos eletrônicos, sem localizar o cofre que buscavam.

A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio (roubo seguido de morte) e acionou perícia técnica no local do crime. Impressões digitais foram coletadas, e os agentes estão em busca de pistas que possam levar à identificação dos suspeitos, que continuam foragidos.

O corpo de Vandico foi velado nesta sexta-feira (22) no Cemitério Jesuítas, antes de ser encaminhado para sua terra natal, em Minas Gerais, onde será sepultado. Amigos, familiares e moradores da região compareceram ao velório para prestar suas últimas homenagens.