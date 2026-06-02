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Moradores de Taboão da Serra e região têm até esta sexta-feira (5) para se inscrever no Vestibulinho das Etecs

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Direto da redação 

Os interessados em ingressar em um curso técnico gratuito nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) têm até as 20h desta sexta-feira, dia 5 de junho, para realizar a inscrição no Vestibulinho do segundo semestre de 2026.

O processo seletivo oferece cerca de 33 mil vagas em todo o Estado de São Paulo para cursos técnicos e especializações técnicas nas modalidades presencial, semipresencial e online. As oportunidades também atendem estudantes de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e demais cidades da região.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do Vestibulinho das Etecs. A taxa de participação é de R$ 50 e a inscrição somente será confirmada após o pagamento.

A prova será aplicada no dia 21 de junho, às 13h30. Os locais de exame serão divulgados em 17 de junho.

Para concorrer a uma vaga em cursos técnicos, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio. Já para os cursos de Especialização Técnica, além da conclusão do Ensino Médio, é necessário possuir formação técnica compatível com a área escolhida.

O Vestibulinho também conta com o Sistema de Pontuação Acrescida, que concede bônus de 3% para candidatos afrodescendentes e de 10% para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Fundamental na rede pública.

Principais datas

  • Até 5 de junho, às 20h: inscrições
  • 17 de junho: divulgação dos locais de prova
  • 21 de junho, às 13h30: aplicação da prova
  • 25 de junho: divulgação dos gabaritos
  • 15 de julho: divulgação da classificação geral

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Vestibulinho das Etecs.

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