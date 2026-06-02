Moradores de Taboão da Serra e região têm até esta sexta-feira (5) para se inscrever no Vestibulinho das Etecs

Direto da redação

Os interessados em ingressar em um curso técnico gratuito nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) têm até as 20h desta sexta-feira, dia 5 de junho, para realizar a inscrição no Vestibulinho do segundo semestre de 2026.

O processo seletivo oferece cerca de 33 mil vagas em todo o Estado de São Paulo para cursos técnicos e especializações técnicas nas modalidades presencial, semipresencial e online. As oportunidades também atendem estudantes de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e demais cidades da região.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do Vestibulinho das Etecs. A taxa de participação é de R$ 50 e a inscrição somente será confirmada após o pagamento.

A prova será aplicada no dia 21 de junho, às 13h30. Os locais de exame serão divulgados em 17 de junho.

Para concorrer a uma vaga em cursos técnicos, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio. Já para os cursos de Especialização Técnica, além da conclusão do Ensino Médio, é necessário possuir formação técnica compatível com a área escolhida.

O Vestibulinho também conta com o Sistema de Pontuação Acrescida, que concede bônus de 3% para candidatos afrodescendentes e de 10% para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Fundamental na rede pública.

Principais datas

Até 5 de junho, às 20h: inscrições

17 de junho: divulgação dos locais de prova

21 de junho, às 13h30: aplicação da prova

25 de junho: divulgação dos gabaritos

15 de julho: divulgação da classificação geral

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Vestibulinho das Etecs.