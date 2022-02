Motorista de ônibus sofre mal súbito e atropela pedestre; os dois morreram

Direto da redação

Na manhã desta terça-feira (15) um motorista de ônibus intermunicipal teve um mal súbito e acabou morrendo, com isso, o ônibus perdeu o controle e subiu na calçada causando atropelamento de pedestres. O acidente aconteceu em Itapecerica da Serra na Rua. Estados Unidos X Nebraska, Pq Paraiso.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que a vítima atropelada que não teve a sua identidade revelada, acabou morrendo no local e que o mal súbito sofrido pelo condutor do ônibus, acabou evoluindo para uma parada cardiorrespiratória e mesmo sendo atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e encaminhado para o Pronto Socorro Central de Itapecerica, ele não resistiu.

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU, ainda não se manifestou sobre o acidente, até a publicação desta reportagem.