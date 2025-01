Mulher é atropelada na Av. Laurita Ortega Mari, em Taboão da Serra, e fica gravemente ferida

Direto da redação

Na noite desta terça (28), uma mulher foi atropelada no cruzamento da Avenida Laurita Ortega Mari com a Rua dos Miosótis, em Taboão da Serra. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu múltiplas fraturas nas pernas, no quadril e no crânio. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Pirajussara (HGP) para atendimento médico.

A via precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência, causando transtornos no trânsito. Linhas de ônibus que passam pelo local foram desviadas temporariamente.

A Polícia Civil foi acionada, e uma viatura no local irá comunicar o caso ao delegado do 1º Distrito Policial, que deverá investigar as circunstâncias do atropelamento.

A identidade da vítima e do motorista envolvido no acidente ainda não foram divulgadas.