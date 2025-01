Governo do Estado vai investir R$ 10 milhões para revitalizar o Hospital Geral do Pirajussara, mas não vai ampliar número de leitos

Direto da Redação, com informações do Estado

O Governo do Estado anunciou nesta terça-feira (28) que vai revitalizar o Hospital Geral do Pirajussara, localizado na divisa entre Taboão da Serra e Embu das Artes. Serão investidos mais de 10 milhões de reais na fachada e na área de acolhimento de pacientes e funcionários. A obra deve durar 1 ano.

Entre as mudanças anunciadas estão: nova pintura, instalação de novo painel na recepção, substituição de pisos, rodapés e portas, e troca de laminados.

“Nosso compromisso é com uma saúde pública cada vez mais eficiente e humanizada, atendendo mais e melhor ao cidadão paulista. Com essas obras no Hospital Geral de Pirajussara, temos certeza de que o paciente será impactado positivamente no atendimento recebido na unidade”, diz Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde.

Após a conclusão da contratação da empresa responsável, o recurso será disponibilizado para a execução das obras de recuperação, padronização e reabilitação das estruturas físicas dos hospitais, com o prazo de execução de 12 meses.

Apesar do investimento na revitalização, o Estado não vai aumentar o número de leitos para atender os pacientes da região.