Prefeitura de Taboão abre canal de denúncia para identificar possíveis focos do mosquito da Dengue

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra está adotando novas medidas para fortalecer o combate à dengue, com o lançamento de um canal de denúncia voltado para identificar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A iniciativa integra a campanha “Com a Dengue Não Se Brinca” e visa facilitar a comunicação entre a população e as autoridades municipais. Agora, os moradores podem denunciar, de forma simples e rápida, locais com água parada, como terrenos baldios ou quintais com acúmulo de lixo, contribuindo para o controle da proliferação do mosquito. CLIQUE E DENUNCIE.

O processo de denúncia é feito através de um formulário online, disponível no site da Prefeitura, no qual os cidadãos informam o endereço e a descrição do local, podendo ainda enviar fotos. Isso permite que a equipe de vigilância atue rapidamente para eliminar focos e prevenir a disseminação da doença.

A Prefeitura está se preparando para uma grande operação de combate à dengue, prevista para o mês de fevereiro, com ações que incluem roçagem e capinagem, intensificação da operação Cata-Bagulho, distribuição de materiais informativos e orientações sobre como evitar a proliferação do mosquito. Essas ações serão realizadas em todo o município, buscando atingir cada bairro da cidade.

Além de utilizar o canal de denúncias, a população tem um papel fundamental na prevenção. É necessário eliminar todos os focos de água parada, como garrafas, pneus, calhas e até mesmo manter caixas d’água e piscinas bem tampadas. O descarte correto de lixo também é essencial para evitar novos focos do mosquito.