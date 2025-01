Vaga noturna para auxiliar logístico em Taboão da Serra: Salário de R$ 1.861 + benefícios

Direto da redação

A Luandre Serviços Temporários abriu uma oportunidade de emprego para Auxiliar Logístico I em Taboão da Serra. Se você tem experiência na área de logística e está em busca de uma vaga noturna, essa pode ser a chance ideal. Para se inscrever clique aqui.

O cargo oferece um salário de R$ 1.861,00, com benefícios como R$ 806,00 de vale-alimentação e vale-transporte. A carga horária total é de 40 horas semanais, com horários definidos de segunda a sexta-feira, das 2h às 10h, e aos sábados, das 2h10 às 9h26. A vaga é temporária, com contrato de 60 dias, mas há possibilidade de efetivação.

O que você vai fazer:

– Receber, conferir e movimentar mercadorias.

– Carregar produtos para garantir a eficiência logística da empresa.

Requisitos:

– Ensino médio completo

– Experiência em atividades logísticas (não exige experiência extensa)

Sobre a Luandre:

Com 50 anos de experiência, a Luandre é uma das principais empresas de recrutamento no Brasil, tendo ajudado mais de 1 milhão de profissionais a se recolocar no mercado de trabalho.