Bairros de Taboão da Serra sem água por mais de cinco dias; Sabesp prevê retomada do abastecimento nesta terça (28)

Por Geovanna Matos, na redação

Moradores de Taboão da Serra estão enfrentando uma grave crise de abastecimento de água, que já dura mais de cinco dias consecutivos. O problema tem causado transtornos em diversas regiões da cidade, com relatos de que bairros como Jardim Maria Rosa, Jardim Leme, Jardim Guaciara, Jardim Silvio Sampaio, Jardim Bom Tempo e Jardim Clementino estão com o fornecimento de água interrompido, sem nenhuma justificativa oficial da Sabesp.

Em entrevista ao Taboão em Foco, moradores relataram que, mesmo com o fornecimento de água suspenso, os hidrômetros (relógios de água) continuam marcando o consumo. Em algumas áreas, o abastecimento foi restabelecido, mas com um novo problema: a água que sai das torneiras está barrenta, tornando-a imprópria para consumo.

A Prefeitura de Taboão da Serra emitiu uma nota neste domingo (26) informando que está ciente da situação e tomando as providências necessárias para resolver o problema. O prefeito Engenheiro Daniel, acompanhado do secretário de Manutenção, Johnatan Noventa, se reuniu com representantes da Sabesp na tarde desta segunda-feira (27) para discutir soluções e exigir que o serviço seja normalizado nas áreas afetadas. A Sabesp prometeu que o abastecimento seria normalizado até às 10h desta terça-feira (28).

Em nota, a Sabesp explicou que está realizando manutenções emergenciais na rede de distribuição, o que afetou o abastecimento em algumas regiões. A companhia também justificou que a forte onda de calor nos últimos dias provocou um aumento significativo no consumo de água, dificultando a recuperação do sistema. A previsão da Sabesp é de que o abastecimento seja totalmente restabelecido até o final desta terça-feira.