Menino de 7 anos morre após ser arrastado por enxurrada no Parque de Itapecerica da Serra

Uma criança de 7 anos morreu após ser arrastada por uma enxurrada e cair em um córrego do Parque Municipal do Povo, em Itapecerica da Serra, durante as fortes chuvas deste domingo (26). O caso trágico gerou consternação na cidade e é mais uma vítima das intensas precipitações que atingem a região neste início de 2025.

De acordo com a Defesa Civil, o menino, morador de Embu das Artes, estava brincando no parque quando foi surpreendido por uma galeria de águas pluviais, que o arrastou para dentro do córrego. O corpo da criança foi encontrado horas depois, após uma intensa operação de busca.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h13, na Rodovia Prefeito Bento Rotger Domingues, e imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar iniciaram as buscas. Quatro viaturas foram deslocadas para o local para auxiliar nas operações de resgate.

A criança foi localizada aproximadamente às 20h17, já sem vida. O corpo foi encontrado nas proximidades da galeria pluvial, pouco tempo depois de ter desaparecido, por volta das 16h. As autoridades constataram o óbito no local.

Alerta para as Chuvas em SP:

Este incidente é o terceiro óbito registrado em 2025 devido às fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo. Desde o início da Operação Chuvas 2024/2025, em dezembro de 2024, a Defesa Civil já registrou 17 mortes relacionadas aos temporais na região.

Com o volume de chuvas previstas para os próximos dias, o governo estadual e a Defesa Civil reforçam o alerta para o risco de mais ocorrências e orientam a população a redobrar os cuidados, especialmente em áreas de risco.

Nota de Pesar:

A Prefeitura de Itapecerica da Serra, com a presença do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, acompanhou de perto o trabalho das equipes de resgate. Em nota oficial, a administração expressou profundo pesar pela tragédia e informou que está prestando todo o apoio necessário à família enlutada neste momento de dor.

“A Prefeitura de Itapecerica da Serra e toda a administração municipal lamentam profundamente o trágico falecimento desta criança, vítima das fortes chuvas que atingem nossa cidade. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento difícil.”