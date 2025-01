Taboão da Serra e região: Semana de chuvas intensas e risco de temporais

Direto da redação

A semana em Taboão da Serra e nas cidades vizinhas, como Embu das Artes, promete ser marcada por condições climáticas adversas, com chuvas fortes, trovoadas e temperaturas amenas. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de temporais e, como medida preventiva, um gabinete de crise foi montado no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para coordenar qualquer ação necessária diante dos fenômenos esperados.

Previsão do Tempo:

Na segunda-feira (27), o tempo começa com sol, mas as nuvens rapidamente tomam conta do céu, dando passagem à chuva forte à tarde. A probabilidade de trovoadas aumenta com o passar das horas, e à noite, o tempo deve secar. As temperaturas ficarão entre 19°C e 27°C, com alta umidade do ar, o que pode intensificar a sensação de abafamento.

Na terça-feira (28), a instabilidade continua. O céu permanecerá nublado, com chuva a qualquer momento. O risco de temporal aumenta, especialmente à tarde, e os ventos podem atingir até 5 km/h. As temperaturas ficarão entre 21°C e 26°C, com 87% de chance de precipitações.

Na quarta-feira (29), o clima seguirá carregado. Chuva pela manhã e trovoadas à tarde são esperadas. No entanto, ao final do dia, a nebulosidade diminui, proporcionando um breve alívio. As temperaturas variam de 21°C a 27°C, com a umidade do ar chegando a 96%.

A quinta-feira (30) será o dia mais crítico da semana. O acumulado de chuva pode alcançar 20,9 mm, com tempestades fortes previstas para a tarde. A mínima será de 21°C, e a máxima de 25°C. A Defesa Civil recomenda atenção redobrada para áreas propensas a alagamentos e deslizamentos de terra.

Por fim, na sexta-feira (31), o mês de janeiro se despede com clima instável. O dia começará com sol entre nuvens, mas as chuvas fortes retornam à tarde e seguem até a noite. A temperatura continuará variando entre 21°C e 27°C, com a sensação de abafamento devido à alta umidade.

Atenção à Defesa Civil:

A Defesa Civil de São Paulo reforça a necessidade de cautela e preparação. As principais recomendações são evitar áreas de risco, como morros e regiões com histórico de alagamentos, não se abrigar embaixo de árvores durante tempestades e ficar atento a objetos soltos nas ruas que podem ser levados pelo vento. Além disso, é importante se manter informado por meio de canais oficiais da Defesa Civil e outros meios de comunicação.

Em caso de emergência, a população de Taboão da Serra pode entrar em contato com a Defesa Civil local pelo telefone: (11) 4701-0655.

A Defesa Civil também orienta a todos que acompanhem as atualizações climáticas e adotem medidas preventivas para garantir a segurança de suas famílias durante os próximos dias de instabilidade.