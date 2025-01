Linhas da Viação Pirajuçara retomam tabela de ano letivo nesta segunda-feira (27) em Taboão e região

A partir desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, as linhas intermunicipais operadas pela Viação Pirajuçara retornarão à tabela convencional de ano letivo, substituindo o esquema de tabela de férias, que havia sido adotado durante o período escolar de menor demanda.

A mudança trará um aumento no número de viagens, beneficiando diretamente os passageiros que utilizam o transporte público para transitar entre as cidades de Taboão da Serra, Embu das Artes, Osasco e São Paulo. Entre as linhas impactadas estão as 078, 079, 090, 125, 178, 213, 245, 300, 459 e 587, entre outras.

Os novos horários estarão disponíveis para consulta no site e no aplicativo da EMTU a partir da madrugada de segunda-feira. A expectativa é que a retomada da tabela tradicional melhore a mobilidade de estudantes, trabalhadores e demais usuários do sistema de transporte público.