Vira, Virou: Com gol do taboanense Andrade, São Paulo vence o Corinthians e conquista o penta da Copinha

Direto da Redação, com informações da FPF

Com gol do zagueiro taboanense Andrade (Pedro Drozina), o São Paulo derrotou o Corinthians na final da Copinha por 3 a 2 de virada na reabertura oficial do Pacaembu neste sábado (25), aniversário da capital paulista. O tricolor paulista começou perdendo por dois a zero.

O primeiro gol da partida foi marcado por Denner, lateral esquerdo de apenas 16 anos, que abriu o placar para o Corinthians aos 33 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou um avanço inesperado para o ataque, fez um corte incrível em Lucas Loss e mandou a bola para o fundo das redes, surpreendendo a defesa são-paulina.

Dez minutos depois, o Corinthians ampliou com Gui Negão, que aproveitou um erro da defesa tricolor e, cara a cara com o goleiro, tocou por cobertura para fazer 2 a 0.

No entanto, o São Paulo não se abalou e diminuiu a vantagem nos acréscimos, com um gol de cabeça de Paulinho, substituto de Ryan Francisco, artilheiro da competição e que estava suspenso.

No segundo tempo, o São Paulo foi em busca do empate e conseguiu aos 16 minutos, novamente com um gol de cabeça em cobrança de escanteio. Andrade subiu livre e fez o segundo gol do tricolor. A pressão são-paulina continuou, e, aos 20 minutos, Maik cruzou com perfeição para Paulinho, que também cabeceou para virar o jogo e dar a liderança ao São Paulo.