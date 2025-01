Taboão da Serra: Chuva provoca alagamento, deslizamento e Defesa Civil interdita residência no Pazzini

Direto da Redação

Um forte temporal atingiu Taboão da Serra na tarde desta sexta-feira (24) e provocou pontos de alagamentos na Avenida Aprígio Bezerra da Silva (antiga BR-116) perto da região do Parque Pinheiros e na divisa de Embu das Artes.

Porém, o caso mais grave aconteceu na região do Jardim Pazzini, na divisa com São Paulo. O muro de uma residência caiu, quase atingindo a parte interna. A Defesa Civil esteve no local e interditou a residência, preventivamente, que fica na esquina das ruas Santos Dumont x Daniel Cavalcante de Meireles.

De acordo com a Climatempo, o final de semana no município será de calor e pancada de chuva nos finais de tarde.