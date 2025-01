Taboão da Serra registra 9 casos de dengue na primeira quinzena de janeiro e prepara mega operação de combate para fevereiro

Direto da redação, com informações da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio das Secretarias de Saúde e Manutenção, está se preparando para uma grande operação de combate ao mosquito da dengue, o Aedes Aegypti, que será realizada no próximo mês de fevereiro. Com o slogan “Com a dengue não se brinca”, a campanha busca conscientizar a população e intensificar ações em todo o município.

A operação incluirá diversas atividades como roçagem, capinagem, Operação Cata-bagulho e distribuição de materiais institucionais com orientações sobre como evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença. Algumas dessas ações já começaram e serão reforçadas ao longo da campanha.

O secretário de Saúde, Ailton Bogalho, destacou a importância do engajamento da comunidade nas ações preventivas: “Esse é o ponto de partida para iniciarmos uma ação efetiva que atinja o maior número de pessoas e bairros de Taboão da Serra. A população precisa entender que a dengue pode trazer sérias consequências e a forma mais eficaz de combatê-la é com a colaboração de todos.”

Em relação aos números de dengue no município, o secretário informou que, na primeira quinzena de janeiro, foram registradas 35 notificações, com 9 casos confirmados e nenhum óbito. Ele ressaltou que a situação está sendo monitorada de perto, mas destacou que a melhor forma de prevenir a proliferação do mosquito é evitar o acúmulo de água em recipientes e fazer o descarte adequado de lixo e entulho, que também podem ser focos de roedores e escorpiões.