Estudantes da rede Municipal de Embu das Artes e Itapecerica da Serra retornam às aulas em 5 de fevereiro

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Embu das Artes e Itapecerica da Serra anuncia a retomada das aulas para cerca de 30 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, com início marcado para o dia 5 de fevereiro de 2025. Este retorno marca o início de mais um ano letivo cheio de oportunidades, aprendizado e desenvolvimento.

Em Embu das Artes, as aulas englobam estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Secretaria de Educação está pronta para atender dúvidas e orientações no prédio do Poupatempo, localizado na avenida Rotary, 3.483 – Parque Industrial, ou pelo telefone (11) 5990-3901, opção 3. A Prefeitura também disponibiliza uma lista com os endereços e contatos das escolas municipais para facilitar o acesso das famílias.

Já em Itapecerica da Serra, a Prefeitura anunciou que, além de um ambiente acolhedor, realizará a entrega dos kits escolares nos primeiros dias letivos. Esses kits contêm materiais essenciais para que os alunos possam participar das atividades pedagógicas de forma plena. A Secretaria de Educação reafirma o compromisso com a qualidade do ensino, garantindo que todos os alunos tenham acesso aos recursos necessários para um aprendizado eficiente e inclusivo.

**Prefeitura de Embu das Artes e Itapecerica da Serra Anunciam Retorno às Aulas para Cerca de 30 Mil Alunos**

A Prefeitura de **Embu das Artes** e **Itapecerica da Serra** anuncia a retomada das aulas para cerca de 30 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, com início marcado para o dia 5 de fevereiro de 2025. Este retorno marca o início de mais um ano letivo cheio de oportunidades para aprendizado e desenvolvimento para estudantes da **Educação Infantil**, **Ensino Fundamental** e **Educação de Jovens e Adultos (EJA)**.

As duas prefeituras estão comprometidas em garantir um ambiente acolhedor e preparado para que o ano letivo se inicie de forma tranquila e produtiva. O início das aulas é uma etapa importante no processo de crescimento educacional de cada aluno, e as prefeituras reforçam que estão trabalhando para oferecer recursos e materiais essenciais, como a entrega de **kits escolares** e apoio à comunidade escolar.

O retorno às aulas é esperado com grande entusiasmo, criando novas oportunidades de aprendizado e conquistas para todos os estudantes e profissionais da educação.