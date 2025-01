Final de semana em Taboão da Serra será de calor intenso com possibilidade de chuva

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem se preparar para um final de semana marcado por chuvas e trovoadas. Segundo a previsão do tempo, os dias serão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite, com destaque para o domingo, quando temporais podem ser mais intensos.

Nesta sexta-feira (24), as temperaturas variam entre 21°C e 29°C, com probabilidade de 88% de chuva. A umidade do ar estará alta, chegando a 98%, e o vento será leve, vindo do nordeste a 4 km/h.

No sábado (25), o cenário será semelhante: sol pela manhã, pancadas de chuva à tarde e muitas nuvens à noite. A máxima sobe para 30°C, enquanto a mínima se mantém em 21°C. A probabilidade de chuva é de 79%, com previsão de 9,6mm acumulados.

Já o domingo (26) promete ser o dia mais chuvoso. A previsão indica chuva e trovoadas durante todo o dia, com manhã nublada, tarde com temporais e noite chuvosa. As temperaturas variam entre 21°C e 27°C, com uma alta probabilidade de 97% de chuva.

O final de semana será marcado por condições de alta umidade e períodos de instabilidade. É recomendável que os moradores fiquem atentos, especialmente no domingo, quando os temporais podem ser mais intensos. Não esqueça o guarda-chuva.