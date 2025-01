Conisud elege Felipe Amed e Ramon Corsini como presidente e vice do Conisud e melhorar a “mobilidade urbana” é prioridade

Direto da Redação

Os prefeitos das oito cidades da região sudoeste elegeram nesta quinta-feira (23) Felipe Amed, prefeito de São Lourenço da Serra, como presidente do Conisud, consórcio que integra as cidades de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Cotia e Vargem Grande Paulista. O vice é Ramon Corsini, de Itapecerica. Eles cumprem mandato de dois anos. A cerimônia teve a participação do secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab.

“É um momento de união dos prefeitos para mudar a nossa região. Vamos fazer uma diferença grande. Se a gente se manter unidos, pegar os deputados que são nossos parceiros, esse time vai fazer uma grande diferença”, afirma Amed.

Já Corsini enumerou algumas das prioridades, especialmente na mobilidade urbana, prejudicada pelo trânsito na BR-116, em decorrência do Rodoanel Mário Covas. “Os nossos munícipes saem para trabalhar em São Paulo e enfrentam um trânsito absurdo. Temos também a concessão da Rodovia Régis Bittencourt e temos nesse projeto, que é mais uma alça de acesso ao Rodoanel, que pode melhorar e muito a mobilidade”, acrescentou.

“Tenham a certeza que o governador Tarcísio de Freitas é um grande parceiro de cada um de vocês. Eu também me coloco à disposição. […] Para as coisas acontecerem numa região com tantas dificuldades que atingem o Conisud, a parceria com o Governo do Estado é muito importante. Juntos vamos entender as soluções e caminhar com elas”, diz Kassab.

CONISUD

O Consórcio foi criado em 2001 e tem como objetivo elaborar propostas e atuar para desenvolver a região Sudoeste da Grande São Paulo. A associação civil ganhou força e importância em 2006, com a aprovação da Lei Federal nº 11.107, que reconhece os conselhos intermunicipais. O lema é: “8 Cidades, 1 Pensamento”.