Novo secretário de educação toma posse em Taboão e promete investir na capacitação dos professores

Por Geovanna Matos, no Parque Assunção

Nesta quarta-feira (14), o professor Ricardo Ribeiro assumiu a Secretaria de Educação de Taboão da Serra. O evento foi realizado no gabinete do prefeito Aprígio e contou com a presença do deputado estadual e candidato a vice-prefeito Dr. Eduardo Nóbrega, vereadores governistas e secretários de outras pastas.

Quando questionado sobre a demissão da secretária Dirce Takano, Aprígio explicou que ela fez um ótimo trabalho na educação da cidade e convidou a educadora para outro projeto, que ainda não foi divulgado. Dirce teria pedido um tempo para analisar e decidir se aceitaria ou não a proposta.

Sobre a escolha do novo secretário, Aprígio explica a escolha. “Chegamos [prefeito e deputado] em acordo, falei ‘Olha, se a Dirce for realmente fazer essa função que queremos, já temos uma pessoa, que é o Ricardo’. Já o conheço há muito tempo, já sei do trabalho dele e confio muito”, diz.

TRANSIÇÃO

O novo secretário afirmou que a transição aconteceu de forma tranquila. Conversou com a ex-secretária, que se colocou à disposição para ajudá-lo nesse início.

Ainda agradeceu a oportunidade de assumir a pasta: “Eu agradeço a oportunidade de continuar esse legado sério e tenho certeza de que a educação estará marchando. Enquanto estiver na pasta, farei o possível, para ser o secretário mais dedicado”.

IDEB E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

O novo secretário falou sobre a queda da nota do Ideb, que caiu de 6,7 para 6,1. “Ainda que com a avaliação não tão alta, embora sempre tivemos uma avaliação alta na região, a equipe que está à frente do departamento de formação são pessoas preparadas, investindo bastante em capacitação ao professor, ao coordenador. Se neste momento nós tivemos uma falha no processo de aprendizagem, que refletiu no Ideb, nós já entendemos que precisamos corrigir alguns pontos, com a graduação, pós-graduação, cursos, a capacitação dos professores”, afirma Ribeiro.

QUEM É RICARDO RIBEIRO

Ricardo é professor da rede municipal de ensino desde 2006, onde também atuou como diretor e vice-diretor de diversas escolas do município e já trabalhou na gestão da SEDUC. Depois de anos lecionando, deixou as salas de aula para trabalhar na Assembleia Legislativa de São Paulo como assessor parlamentar, e mais recente, atuou como chefe de gabinete do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega.