Após onda de frio, calor vem aí: próximos dias vão ter temperaturas próximas aos 32°C na região

Os dias de frio intenso estão contados na região. O motivo: uma forte massa de ar seco e quente que ganhará força a partir desta quinta-feira (15).

Gradualmente, as manhãs frias, dará lugar ao “friozinho”, em torno dos 15ºC. Já as temperaturas máximas vão passar dos 30ºC a partir do sábado (17).

O calor será sentido em todas as regiões do Estado, e o próximo final de semana será de temperaturas de verão, em pleno inverno. Não há previsão de chuva.

Confira as temperaturas previstas em Taboão da Serra, até o domingo (18):

Quinta-feira (15): mínima de 10ºC e máxima de 27ºC

Sexta-feira (16): mínima de 13º e máxima de 29ºC

Sábado (17): mínima de 15ºC e máxima de 30ºC

Domingo (18): mínima de 16º e máxima de 32º