Campanha Eleitoral: Taboão da Serra tem 5 candidatos a prefeito e vice e 261 candidatos a vereador

Direto da Redação

Começou nesta sexta-feira (16) a campanha eleitoral, que no dia 6 de outubro de 2024, vai eleger prefeito, vice-prefeito e 13 vereadores em Taboão da Serra. Caso nenhum dos prefeituráveis tenha mais de 50% dos votos válidos, terá segundo turno, que acontece no dia 27 de outubro.

Os candidatos são o atual prefeito Aprígio (Podemos), que disputa a reeleição, e tem como candidato a vice-prefeito Dr. Eduardo Nóbrega (Podemos), deputado estadual. Seus concorrentes a prefeito e vice são: Engenheiro Daniel (União Brasil) e Erica Franquini (MDB) vice, Fernando Fernandes (PSDB) e Ronaldo Dias (PSDB) vice, Nil Felix (Psol) e Dinha Souza (Psol) vice e Marcos Costa (Novo) com Jose Luiz Flores Macedo (Novo).

O Taboão em Foco vai realizar a cobertura jornalística de todos os candidatos a prefeito e prefeita de Taboão da Serra, em especial, as caminhadas dos finais de semana, quando são feitas as maiores. Há poucos meses, eles participaram do podcast Na Redação e puderam expor um pouco das suas pretensões políticas. Reveja todos abaixo: