RESUMÃO ELEIÇÕES: Candidatos iniciam campanha eleitoral com caminhadas e adesivaços em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Na sexta-feira (16), foi dada largada da corrida eleitoral para eleição que vai eleger prefeito, vice-prefeito e 13 vereadores no dia 6 de outubro. Com mais de 200 mil eleitores, Taboão da Serra terá 2° turno, caso nenhum dos prefeituráveis tenha mais de 50% dos votos válidos.

E os candidatos aproveitaram o final de semana para realizarem caminhadas em bairros distintos e colarem adesivos em carros de apoiadores.

FERNANDO FERNANDES

O candidato a prefeito de Taboão da Serra, Fernando Fernandes (PSDB) fez sua primeira caminhada na manhã de sábado (17), nos bairros do Parque Jacarandá e Jardim Leme, com o candidato a vice- prefeito Ronaldo Dias, a deputada estadual Analice Fernandes, candidatos a vereadores da coligação, além de apoiadores.

No domingo (18), Fernandes caminhou pelas ruas do bairro Jardim São Judas

“Como os moradores de Taboão já me conhecem, conhecem a minha história, começamos a campanha na rua, levando para a população nosso plano de governo. O que pretendemos fazer na cidade. Fizemos uma caminhada maravilhosa. Fomos recebidos aqui na região do Leme com carinho. E com Deus no comando, nós vamos a vitória“, disse Fernando.

APRIGIO

O candidato a reeleição, prefeito Aprígio (Podemos), iniciou a campanha eleitoral com um adesivaço no sábado (17) em seu comitê, juntamente com o candidato a vice-prefeito, Dr. Eduardo Nóbrega.

No domingo (18), aconteceu a primeira caminhada, intitulada, “Juntos pra Seguir Mudando Taboão” no Jardim Leme, com início na Rua Siderópolis (Final do circular 02).

“Há quatro anos, no segundo dia após assumir como prefeito, eu e o Deputado Eduardo Nóbrega, então secretário de manutenção, vimos a região – Jardim Silvio Sampaio/Leme- debaixo d’água. O povo sofria com as enchentes e perdia tudo o que tinha a cada temporada de chuvas, por causa do descaso da antiga gestão.Trabalhamos muito para limpar os córregos e melhorar a infraestrutura do bairro. Essa mudança precisa continuar, Taboão não pode retroceder”, disse Aprígio em suas redes.

ENGENHEIRO DANIEL

Na sexta-feira (16), primeiro dia oficial de campanha, o candidato Engenheiro Daniel (União Brasil) fez carreata ao lado da candidata à vice-prefeita Erica Franquini e apoiadores, com início no Parque Marabá e término no Parque Jacarandá. O prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, participou da carreata.

No sábado (17), a caminhada aconteceu no Jardim Trianon com a presença de candidatos e apoiadores.

No domingo, o candidato caminhou e conversou com a população na tradicional feira da Avenida Fernando Fernandes, no Pirajussara.

NIL FÉLIX

A candidata a prefeita Nil Felix abriu sua caminhada no sábado (17) em frente ao Poupatempo do Pirajuçara. Ela conversou com moradores e comerciantes da região, junto com a candida a vice Dinha Souza e candidatos e candidatas a vereador.

“Estamos começando nossa campanha com muita energia, amor e um grande desejo de transformar Taboão da Serra. Vamos unir nossas forças para tornar Taboão um lugar melhor para todos” disse Nil Félix.