Senac Taboão da Serra oferece 27 vagas para curso gratuito de Libras

O Senac Taboão da Serra abre inscrições para o curso em Libras Básico (Língua Brasileira de Sinais). A formação, que tem início no dia 14 de setembro, disponibiliza 27 bolsas de estudo gratuitas 100% pelo Programa Senac de Gratuidade.

O público-alvo são aqueles interessados em conhecer a cultura dos Surdos, melhorar a comunicação com o público e ter contato com o universo visual. Durante a carga horária de 160 horas, os alunos aprendem desde letras manuais do alfabeto até gramática básica com expressões faciais e linguagem corporal, leis de acessibilidade, tipos de surdez e tradução do português para Libras.

Para a bolsa, o candidato deve ter idade mínima de 13 anos, ensino fundamental completo e renda familiar não superior a dois salários mínimos mensais.

Como concorrer a bolsa de estudos?