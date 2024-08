 Com máximas de 33ºC, Inmet emite alerta de perigo devido à baixa umidade do ar na região

Direto da redação

A região está em alerta vermelho de grande perigo para baixa umidade, entre 14h e 17h desta terça-feira (20), de acordo com o o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para mitigar os efeitos da baixa umidade, recomenda-se evitar atividades físicas ao ar livre, umidificar ambientes e manter a hidratação adequada.

De acordo com o instituto, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 12%. O ideal é que a umidade fique acima de 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, o alerta vermelho indica risco de incêndios florestais e surgimento de problemas de saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.

A previsão é de que a onda de calor se estenda até quinta-feira (20), quando uma mudança brusca de temperatura deve acontecer com a chegada de uma nova frente fria que causa uma queda acentuada de temperatura com possibilidade de chuva. Com ela, a próxima semana deve começar fria e com possibilidade de chuva fraca até a chegada de uma nova massa de ar quente próximo ao final da semana seguinte.

