Trabalhador morre após ficar preso em câmara frigorífica a 18ºC negativos em Embu das Artes

No incidente, outro trabalhador também ficou preso, mas ele conseguiu fugir e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. O caso ocorreu na empresa BRF Brasil Foods, dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy. Em nota, a BRF afirmou que “acionou todos os protocolos de segurança, direcionando imediatamente equipes de pronto-atendimento para assistência às pessoas”. A empresa também lamentou o ocorrido e disse estar prestando todo o apoio à família.

“A Companhia reitera seu compromisso com a segurança e informa que a área afetada foi isolada. As causas do acidente já estão sendo investigadas”, acrescentou.

A delegacia de Embu das Artes, que apura a ocorrência, informou que o caso foi registrado como homicídio e lesão corporal, mas que a morte segue sob investigação.