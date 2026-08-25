Eleições 2026: TRE-SP oferece transporte gratuito para pessoas com deficiência no dia da votação

Direto da redação

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que enfrentam dificuldades para chegar aos locais de votação poderão solicitar transporte individual gratuito no dia das Eleições 2026. O serviço será oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em parceria com prefeituras municipais, dentro do programa Seu Voto Importa.

O transporte poderá ser solicitado para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro, até o dia 14 de setembro. O pedido pode ser feito pela internet, por meio do formulário do programa, com acesso utilizando uma conta Gov.br. Também é possível fazer a solicitação presencialmente nos cartórios eleitorais.

Até o momento, 247 municípios firmaram parceria com o TRE-SP para oferecer o transporte.

O próprio eleitor pode fazer o pedido ou contar com a ajuda de um curador, apoiador ou procurador. Não é necessário apresentar laudo médico. Basta fazer uma autodeclaração e informar as condições de deslocamento.

Entre os dados solicitados estão o endereço onde o eleitor deseja ser buscado, a existência de transporte público no trajeto, o tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção e o nível de dificuldade para chegar ao local de votação. Também deve ser informado se haverá necessidade de acompanhante ou animal de assistência.

O serviço é destinado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que tenham dificuldade para se deslocar até o local de votação.

Também podem ser consideradas pessoas com mobilidade reduzida aquelas que enfrentam dificuldades temporárias ou permanentes para se movimentar, incluindo idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e pessoas obesas.

Transporte depende de disponibilidade

O pedido não significa que o transporte será automaticamente disponibilizado. O atendimento depende da disponibilidade de veículos no município, do grau de limitação da pessoa, da existência de transporte público acessível e da distância até o local de votação.

O eleitor poderá solicitar o serviço para o primeiro turno, para o segundo turno ou para os dois. Caso haja segundo turno, o prazo para fazer o pedido será até 5 de outubro.

O resultado da solicitação será enviado para o e-mail cadastrado até 48 horas antes da eleição. Em caso de indeferimento, não será possível apresentar recurso.

Em todo o estado de São Paulo, 510.998 eleitores informaram à Justiça Eleitoral possuir algum tipo de deficiência ou dificuldade que pode afetar o exercício do voto.

Desse total, 158.316 pessoas declararam ter deficiência relacionada à locomoção. Outros 53.192 eleitores informaram deficiência visual e 32.741, deficiência auditiva.

Além do transporte, o TRE-SP disponibiliza seções eleitorais acessíveis, preferencialmente instaladas em locais sem degraus e com condições adequadas de circulação.

O objetivo do programa é reduzir as barreiras de acesso e facilitar a participação dos eleitores nas eleições.