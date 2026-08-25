Prefeitura de Embu das Artes abre seleção para médicos com 10 vagas e cadastro reserva

Direto da redação
A Prefeitura de Embu das Artes abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 006/2026, destinado à contratação temporária de médicos e à formação de cadastro reserva. Ao todo, são 10 vagas imediatas, distribuídas entre sete especialidades.
As inscrições começaram às 10h desta segunda-feira (24) e podem ser realizadas até as 16h do dia 8 de setembro de 2026, pela internet, por meio do Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (INEPAM), responsável pela organização da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 75,92.
As oportunidades são para Médico Fisiatra (1 vaga), Ginecologista-Obstetra (1), Neurologista Infantil (2), Ortopedista (2), Pneumologista Infantil (1), Psiquiatra Infantil (1) e Ultrassonografista (2).
A remuneração é de R$ 125,20 por hora trabalhada, com jornada mínima de 20 horas semanais. De acordo com o edital, os profissionais também poderão receber gratificações previstas na legislação, incluindo adicional de insalubridade de 20%. Para médicos plantonistas, há ainda gratificação de 39,21%.
As contratações serão realizadas em caráter temporário e emergencial, conforme a necessidade da administração municipal, pelo regime jurídico estatutário.
Edital completo: Confira o edital do Processo Seletivo 006/2026
Inscrições: Faça sua inscrição pelo INEPAM
Seleção
A classificação dos candidatos será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional. Entre os critérios previstos estão registro ativo no CRM-SP, cursos de pós-graduação, residência ou especialização, além de títulos de mestrado, doutorado e experiência profissional na especialidade escolhida.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
Vagas
- Médico Fisiatra – 1 vaga + cadastro reserva
- Médico Ginecologista-Obstetra – 1 vaga + cadastro reserva
- Médico Neurologista Infantil – 2 vagas + cadastro reserva
- Médico Ortopedista – 2 vagas + cadastro reserva
- Médico Pneumologista Infantil – 1 vaga + cadastro reserva
- Médico Psiquiatra Infantil – 1 vaga + cadastro reserva
- Médico Ultrassonografista – 2 vagas + cadastro reserva
Serviço
Processo Seletivo Simplificado nº 006/2026
Inscrições: até 8 de setembro, às 16h
Taxa: R$ 75,92
Remuneração: R$ 125,20 por hora
Jornada mínima: 20 horas semanais
Contratação: temporária e emergencial