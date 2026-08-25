Prefeitura de Embu das Artes abre seleção para médicos com 10 vagas e cadastro reserva

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 006/2026, destinado à contratação temporária de médicos e à formação de cadastro reserva. Ao todo, são 10 vagas imediatas, distribuídas entre sete especialidades.

As inscrições começaram às 10h desta segunda-feira (24) e podem ser realizadas até as 16h do dia 8 de setembro de 2026, pela internet, por meio do Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (INEPAM), responsável pela organização da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 75,92.

As oportunidades são para Médico Fisiatra (1 vaga), Ginecologista-Obstetra (1), Neurologista Infantil (2), Ortopedista (2), Pneumologista Infantil (1), Psiquiatra Infantil (1) e Ultrassonografista (2).

A remuneração é de R$ 125,20 por hora trabalhada, com jornada mínima de 20 horas semanais. De acordo com o edital, os profissionais também poderão receber gratificações previstas na legislação, incluindo adicional de insalubridade de 20%. Para médicos plantonistas, há ainda gratificação de 39,21%.

As contratações serão realizadas em caráter temporário e emergencial, conforme a necessidade da administração municipal, pelo regime jurídico estatutário.

Edital completo: Confira o edital do Processo Seletivo 006/2026

Inscrições: Faça sua inscrição pelo INEPAM

Seleção

A classificação dos candidatos será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional. Entre os critérios previstos estão registro ativo no CRM-SP, cursos de pós-graduação, residência ou especialização, além de títulos de mestrado, doutorado e experiência profissional na especialidade escolhida.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Vagas

Médico Fisiatra – 1 vaga + cadastro reserva

Médico Ginecologista-Obstetra – 1 vaga + cadastro reserva

Médico Neurologista Infantil – 2 vagas + cadastro reserva

Médico Ortopedista – 2 vagas + cadastro reserva

Médico Pneumologista Infantil – 1 vaga + cadastro reserva

Médico Psiquiatra Infantil – 1 vaga + cadastro reserva

Médico Ultrassonografista – 2 vagas + cadastro reserva

Serviço

Processo Seletivo Simplificado nº 006/2026

Inscrições: até 8 de setembro, às 16h

Taxa: R$ 75,92

Remuneração: R$ 125,20 por hora

Jornada mínima: 20 horas semanais

Contratação: temporária e emergencial