Meio Ambiente de Taboão da Serra realiza Minijornada de Bioconstrução nos dias 28 e 29 de agosto

Direto da redação

A Secretaria de Meio Ambiente de Taboão da Serra realiza, nos dias 28 e 29 de agosto, uma Minijornada de Bioconstrução com atividades gratuitas voltadas à construção ecológica e ao uso de soluções baseadas na natureza.

A programação será realizada na Escola Livre de Educação Ambiental (ELEA) e no Viveiro Municipal, na Rua Casablanca, 185, no Parque Monte Alegre. As atividades começam às 9h30 e são abertas à população.

Com o tema “Introdução à Construção Ecológica – Soluções Baseadas na Natureza”, a iniciativa terá atividades teóricas e práticas coordenadas pela equipe técnica do Viveiro Municipal e pelo geógrafo e gestor ambiental Murilo Carbone Carneiro.

Programação

Na sexta-feira, dia 28, a programação será realizada das 9h30 às 12h e terá como tema “As cidades no território: problemática, ideias e ações para o bem-viver”.

A manhã contará com café da manhã coletivo e um cinedebate, com a exibição e discussão dos filmes “Entre Rios”, com duração de 25 minutos, e “Da terra ao bambu – o futuro das casas ecológicas”, de 50 minutos.

No sábado, dia 29, das 9h30 às 16h, serão realizadas atividades práticas dentro da proposta “Mãos na Terra”.

Entre as ações estão uma conversa sobre diferentes técnicas e tecnologias de construção, a execução e o plantio de um canteiro agroecológico, a instalação de um teto-jardim e a montagem e plantio de um canteiro de hortaliças. Também haverá almoço coletivo no Viveiro Municipal.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a atividade busca ampliar a discussão sobre alternativas sustentáveis para a construção civil e fortalecer ações de educação ambiental relacionadas às emergências climáticas.

A arquiteta e urbanista responsável pela ELEA, Andrea Muscat, destaca que a programação também dá continuidade às ações de sensibilização ambiental desenvolvidas pelo município.

O secretário de Meio Ambiente, Bruno Almeida, também convidou a população a participar da iniciativa.

“Repensar a construção civil e propor o uso de materiais mais próximos à natureza e sustentáveis é algo possível e é isso que queremos com essa Minijornada de Bioconstrução.”

Serviço

Minijornada de Bioconstrução – Introdução à Construção Ecológica

Datas: 28 e 29 de agosto

Horário: sexta-feira, das 9h30 às 12h; sábado, das 9h30 às 16h

Local: Escola Livre de Educação Ambiental (ELEA) e Viveiro Municipal

Endereço: Rua Casablanca, 185, Parque Monte Alegre

Entrada: gratuita