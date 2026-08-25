Conselho da Pessoa com Deficiência de Taboão recebe inscrições para eleição do biênio 2026-2028 até 31 de agosto

Direto da redação

As inscrições para a eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPD) de Taboão da Serra estão abertas até 31 de agosto. O processo vai definir os representantes da sociedade civil que irão integrar o conselho no biênio 2026-2028. A eleição está marcada para 10 de setembro, às 10h, na sede da Secretaria de Assistência Social.

As inscrições começaram no dia 10 de agosto e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, no Jardim Panorama.

Podem participar do processo eleitoral pessoas com deficiência interessadas em concorrer ou votar nos segmentos de deficiência física, auditiva, visual, intelectual, múltipla e pessoas autistas (TEA).

Também estão previstas vagas para representantes de entidades e instituições da sociedade civil. Poderão concorrer uma organização social que desenvolva ações voltadas às pessoas com deficiência e esteja regularizada no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), uma entidade acadêmico-científica e representantes dos setores de indústria, comércio e serviços.

Para o secretário de Assistência Social, Jefferson Silva, a participação da população é importante para fortalecer a atuação do conselho na formulação e fiscalização de políticas públicas.

“O CMPD é um importante instrumento na fiscalização e deliberação de políticas públicas e é fundamental que pessoas com deficiência e seus representantes estejam conosco nesta construção contínua de políticas públicas eficientes e eficazes que atendam a individualidade de cada pessoa.”

O mandato dos conselheiros será de dois anos, com possibilidade de uma recondução. A função é considerada serviço público relevante e não é remunerada.

O processo eleitoral é regulamentado pela Resolução nº 01/2026 do CMPD, publicada na edição nº 1.373 da Imprensa Oficial do Município.

Os interessados podem obter informações sobre documentação e regras para participação diretamente na Secretaria Executiva dos Conselhos, pelo telefone (11) 4138-8040 ou pelo e-mail sas.conselhos@taboaodaserra.sp.gov.br.

Serviço

Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPD)

Biênio: 2026-2028

Inscrições: até 31 de agosto

Local: Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Eleição: 10 de setembro, às 10h

Telefone: (11) 4138-8040