Fatec abre inscrição para estudantes interessados nas vagas remanescentes para o 2º semestre de 2024

Direto da redação

As Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) de São Paulo abriu nesta terça-feira as inscrições para os estudantes interessados em disputar uma das vagas remanescentes para o segundo semestre de 2024.As inscrições para as vagas remanescentes podem ser feitas até 30 de agosto e a convocação para matrícula será feita por e-mail enviado pela unidade para qual o candidato se inscreveu no dia 5 de setembro. A matrícula deve ser feito entre os dias 9 e 11 de setembro.

Os estudantes interessados devem entrar com a unidade da Fatec onde tem interesse e conferir se há vaga remanescente no curso. Clique aqui e veja a relação de telefones, e-mail e endereço das unidades da Fatec no estado de São Paulo.

Estão aptos a tentar uma vaga os estudantes que concluíram o ensino médio e realizaram o Provão Paulista Seriado III ou o vestibular da Fatec para o segundo semestre de 2024. O candidato não pode estar matriculado simultaneamente em outra instituição pública de ensino superior do território nacional.

Para mais informações, acesse a página da Fatec em cps.sp.gov.br/fatec/fatecs.