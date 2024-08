Detran-SP alerta para golpe de cobrança feita por telefone

Direto da redação

Um novo tipo de golpe foi detectado pela Polícia Civil de São Paulo, onde pessoas se passando por funcionários de Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) entram em contato por telefone fazendo cobranças financeiras.

O golpe é dirigido especialmente a agentes e empresas credenciadas no Detran, como autoescolas e despachantes e outros prestadores de serviço. Os criminosos ameaçam bloquear seus cadastros nas autarquias caso não efetuem o pagamento de supostas ‘taxas’ em atraso.

Quem for contatado pelos golpistas deve acessar o canal FALA SP na página do governo do estado de São Paulo e clicar no botão “Denúncia”, informando o ocorrido. A polícia recomenda que seja registrado também um boletim de ocorrência para apoiar as investigações e em nenhum momento fazer qualquer tipo de pagamento.

O Detran-SP informou por seus canais que não faz qualquer tipo de cobrança por telefone e está em processo de automação digital dos serviços prestados para que cada vez tenha menos interferência nos processos internos. Atualmente, segundo a autarquia, cerca de 93% dos atendimentos realizados nas unidades do Detran-SP integradas ao Poupatempo são feitos de forma digital.