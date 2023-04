Núcleo Cultural CSU abre inscrições para oficinas diversas em Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria de Cultura e Turismo (SEC) de Taboão da Serra, através da Escola Municipal de Artes, está com inscrições abertas para oficinas no Núcleo Cultural CSU. O espaço oferece aulas de Karatê, Jazz, Ballet, Dança Afro, Dança Urbana e Hip-Hop. As inscrições acontecem presencialmente, no próprio Núcleo, localizado na Alameda Expedito Constantino de Lima, 201, Parque Pinheiros (Jardim Vila Flores), de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 08h30 às 16h30.

Para se inscrever é necessário ser maior de 06 anos, apresentar documento oficial (RG ou Certidão de Nascimento original com cópia simples), uma foto 3×4 e comprovante de endereço de Taboão da Serra. Para as aulas de Ballet é necessário ter entre 06 e 17 anos. Vale ressaltar que a ficha de inscrição de menores de 18 anos precisa ser assinada por responsável legal.

“O Núcleo Cultural CSU é um importante polo da nossa Escola Municipal de Arte que oferece aos nossos munícipes a vivência da iniciação artística como forma de transformação social. Todas as aulas são gratuitas e espaço está aberto, à disposição da população”, afirma a secretária de Cultura e Turismo, Nil Félix.

Serviço:

Núcleo Cultural CSU

Alameda Expedito Constantino de Lima, 201, Parque Pinheiros (Jardim Vila Flores)

De segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30

Informações: (11) 4788-3888