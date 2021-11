OAB de Taboão da Serra elege novo presidente no dia 25 de novembro

Por Allan dos Reis, na redação

Na próxima quinta-feira, dia 25 de novembro, cerca de 1000 advogados taboanenses vão eleger o novo presidente da OAB de Taboão da Serra. Na disputa estão Dr. Moacir Tertulino da Silva pela chapa “A Valorização da Advocacia” e Dr. Jose Cordeiro Siqueira pela chapa “Única Ordem em Ação”.

O eleito, portanto, vai substituir a atual presidente Dra. Elaine Abud (2019-2021) e terá mandato de três anos a cumprir, em suma, de 2022 a 2024. Um dos principais desafios, além de fortalecer o exercício da advocacia e suas prerrogativas, será auxiliar os advogados que tiveram suas atividades reduzidas nos últimos dois anos, devido à crise sanitária.

“A minha candidatura é para, verdadeiramente, trazer a valorização da advocacia de Taboão da Serra. No triênio 2016 a 2018 [período em que Dr. Moacir foi presidente], nós fizemos essa valorização e ela foi deixada de lado pela gestão atual”, Tertulino.

Já Cordeiro, defende a gestão em que é vice-presidente. “Estou preparado e sabemos da dificuldade. Mas a maior dificuldade nós passamos em face de uma pandemia. Sobrevivemos e fizemos muito em prol da advocacia. E o que vai me garantir a vitoria é a perseverança de um trabalho limpo e correto. O que a gestão, encabeçada pela doutora Elaine, nunca antes foi vista”.

PRINCIPAIS PROMESSAS

Os dois candidatos apresentaram há poucos dias suas principais propostas. Dr. Moacir, que já presidiu a subseção, promete ampliar o número de salas na sede da OAB disponíveis para que os advogados – especialmente àqueles sem escritório – possam fazer uso. A proposta é ampliar de uma para três.

Ele também quer fortalecer parcerias que ajude a qualificar melhor os advogados. “Vou tirar da gaveta o OAB Concilia e fazer com que os advogados possam conciliar. Temos o Cejusc, que é do Judiciário, mas teremos o OAB Concilia. Além disso, quero fazer com que a Escola Superior de Advocacia (ESA), que criamos em 2018, volte a funcionar e possibilite ao advogado a fazer cursos de formação”, completa Dr. Moacir.

Representando a atual gestão, Dr. Cordeiro tenta viabilizar um imóvel próprio para abrigar a Casa da Advocacia e Cidadania. “Nós temos um projeto, que teve início em 2019, no início da nossa gestão [onde é vice-presidente]. E a cereja do bolo será a viabilização da nossa Casa [que hoje existe em imóvel alugado] e estamos trabalhando para isso aí. E isso me dá ânimo e essa vontade de continuar a lutar em prol da advocacia”, reforça.

CHAPA 12.111 – Única Ordem em Ação

Presidente: Dr. Jose Cordeiro Siqueira

Vice-presidente: Dra. Luana Lima

Secretária-adjunta: Dra. Ilza Sales

Secretário Geral: Dr. José Roberto Lopes

Tesoureiro: Dr. Sebastião Messias Santos

CHAPA 12.112 – A Valorização da Advocacia

Presidente: Dr. Moacir Tertulino da Silva

Vice-presidente: Dra. Bianca B. R. Bononi

Secretária-adjunta: Dra. Andreia de Cassia J. Monteiro

Secretário Geral: Dr. Sergio Lázaro Ferreira

Tesoureiro: Dr. Antonio Emídio dos Santos