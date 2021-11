Com quase 54% dos votos, Dr. Moacir Tertulino da Silva volta à presidência da OAB de Taboão da Serra

Na redação

Terminou no fim da tarde desta quinta (25) a votação para presidência da subseção da OAB de Taboão da Serra e o eleito foi o advogado Dr. Moacir Tertulino da Silva, que volta ao cargo de presidente para cumprir mandato de três anos, de 2022 a 2024. Ele teve 287 votos, derrotando Dr. José Cordeiro, que teve 246 votos.

No lançamento de sua candidatura na Faculdade Anhanguera, Dr. Moacir Tertulino reforçou algumas de suas propostas. “Vou tirar da gaveta o OAB Concilia e fazer com que os advogados possam conciliar. Temos o Cejusc, que é do Judiciário, mas teremos o OAB Concilia. Além disso, quero fazer com que a Escola Superior de Advocacia (ESA), que criamos em 2018, volte a funcionar e possibilite ao advogado a fazer cursos de formação”, disse.

SUBSEÇÃO DA OAB DE TABOÃO DA SERRA

Rua Ernesto Rosa da Fonseca, 73 – Parque Pinheiros

Horário: segunda a sexta – das 9h às 18h

Contato: (11) 4701-3682

Email: taboao.serra@oabsp.org.br