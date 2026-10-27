Parque Pinheiros registra maior número de roubos em Taboão da Serra e terá nova base da GCM

Por Samara Matos, na redação

O Parque Pinheiros foi o bairro com o maior número de roubos registrados em Taboão da Serra durante setembro de 2026 e deverá receber uma nova base da Guarda Civil Municipal (GCM). A medida faz parte do planejamento da corporação para ampliar o patrulhamento nas regiões com maior concentração de crimes.

Segundo o Diagnóstico Criminal elaborado pelo Observatório Municipal de Segurança Pública da GCM, o Parque Pinheiros registrou 15 roubos em setembro e liderou os índices pelo terceiro mês consecutivo. Cerca de 73% das ocorrências no bairro aconteceram durante a noite ou madrugada.

A nova base será destinada à Ronda Ostensiva Municipal com Apoio de Motocicletas (ROMUCAM). A unidade deverá aumentar a presença dos agentes nas ruas e facilitar o deslocamento das equipes para o atendimento de ocorrências. Ainda não há uma data divulgada para a inauguração.

Em setembro, Taboão da Serra contabilizou 94 roubos, contra 108 em agosto, uma redução de 13%. Apesar da queda, os crimes continuaram concentrados no período noturno.

Dos 94 roubos registrados, 45 aconteceram à noite, o equivalente a 47,9% do total. Outros 18 ocorreram na madrugada, 18 à tarde e 13 pela manhã. O horário com maior número de ocorrências foi entre 23h e 23h59, com 12 registros entre os casos com horário informado.

O levantamento também identificou os dias com maior incidência de roubos. Terça-feira liderou com 21 casos, seguida por quarta-feira, com 19, e quinta-feira, com 17. Juntos, esses três dias concentraram 60,6% das ocorrências do mês.

Além do Parque Pinheiros, o Centro registrou oito roubos, principalmente durante a tarde. O Parque São Joaquim aparece em seguida, com sete ocorrências. A Estrada Kizaemon Takeuti também está entre os pontos de atenção, com registros recorrentes de crimes.

O estudo mostra que os roubos atingiram 40 bairros do município em setembro. Algumas regiões apresentaram redução em relação a agosto, como o Jardim Panorama, que passou de seis para um caso, e o Jardim Saint Moritz, que caiu de cinco para um.

Em relação aos furtos, foram contabilizadas 56 ocorrências em setembro, sendo 45 furtos de veículos. O período noturno também apresentou maior concentração desses crimes, especialmente entre 19h e 23h59.

O diagnóstico apresenta ainda o balanço de atividades da Guarda Municipal. Durante setembro, a GCM realizou 240 atendimentos, incluindo 26 ocorrências criminais e quatro prisões em flagrante.

Entre os serviços prestados estão atendimentos por perturbação do sossego, averiguações, localização de veículos furtados ou roubados e ocorrências relacionadas à violência doméstica.

Os dados utilizados no relatório são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e foram analisados pela GCM para identificar os bairros e horários que precisam de maior atenção.

Com base nesse levantamento, a corporação recomenda reforçar o patrulhamento principalmente entre 22h e meia-noite, com atenção especial ao Parque Pinheiros, Centro e Parque São Joaquim.

A instalação da nova base da ROMUCAM no Parque Pinheiros integra esse planejamento. A expectativa é ampliar a presença da Guarda Municipal na região e melhorar a capacidade de atendimento, enquanto os resultados das medidas serão acompanhados por novos levantamentos criminais.