Petrobras reduz preço da gasolina em R$ 0,15 a partir desta sexta-feira (29)

Direto da redação

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) que reduzirá em 3,88% o preço cobrado pelo litro da gasolina a partir desta sexta (29) para as distribuidoras. Com a decisão, o valor cobrado pelo combustível passará de R$ 3,86 para R$ 3,71. As informações são do R7.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba.