Inverno começa a ser sentido na região com nova frente fria que chega a partir desta sexta (29)

Direto da redação

Após dias seguidos de muito calor, o inverno começa, finalmente, a ser sentido na região. De acordo com Climatempo, um nova frente fria chega a partir desta sexta-feira (29), o que vai ocasionar uma queda nas temperaturas no fim de semana, além de chuva, fenômeno este que não é visto desde o dia 10 do mês passado.

A sexta-feira deve ser marcada por nebulosidade, vento forte, máxima de 24°C à tarde e noite a previsão é de chuva leve. No sábado (30), o clima gelado será ainda mais sentido, principalmente durante a madrugada, com mínimas previstas de 10°C. No domingo (31), tem mínima de 9°C e máxima de 22°C, com previsão de chuva e névoa.

O bloqueio atmosférico que deixou o tempo seco e quente nos últimos dias resultou em uma baixa umidade relativa do ar, que ficou em torno de 30%. Agora, com a chegada da frente fria e a chuva, esta condição deve mudar, melhorando a qualidade do ar na capital e amenizando o calor fora de época.

A cidade de São Paulo teve o mês de julho mais quente desde 1984 e foi considerado histórico, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A média máxima para o mês gira em torno de 23°C, entretanto, a média deste foi de 25,9°C, sendo que, em alguns dias, chegou a ultrapassar.