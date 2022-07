Você conhece o “Conceito dos 3Cs”, tema da Fenm do dia 12 de agosto?

Por Allan dos Reis, na redação

A segunda edição da fenm (Feira de Negócios Metropolitan) acontece na sexta-feira, dia 12 de agosto, e promete conectar centenas de empresários de Taboão da Serra. O evento também terá palestras gratuitas e simultâneas, que você pode fazer sua inscrição pela internet.

A fenm terá como tema o “Conceito dos 3Cs”, que significa comida, conhecimento e conexão. O idealizador da feira Pedro Paulo, da Chave Coworking, explica.

“O C da Comida é a parte social, onde vamos arrecadar um quilo de alimento do público participante e cestas básicas das empresas que montarem seus estandes de negócios. O Conhecimento faz alusão ao ‘conteúdo de valor’ oferecido pelas palestras que vão acontecer na Fenm e a Conexão é o networking que teremos com as rodadas de negócio e a confraternização ao final do evento”, afirma Pedro Paulo.

Ele completa que a proposta da fenm é movimentar a economia local. Além de gerar mais empregos e fazer com que as pessoas não precisem se deslocar a outros centros comerciais para ter acesso a produtos e serviços. Afinal, em Taboão da Serra e região têm bons profissionais.

SERVIÇO

2ª fenm (Feira de Negócios Metropolitan)

Endereço: Estrada São Francisco, 2008 – (ao lado do Shopping Taboão)

Dia 12 de agosto (sexta-feira) – das 9h às 18h.

Entrada: inscrição + 1 kg de alimento

Link da inscrição: https://chavecoworking.com.br/wp/fenm/