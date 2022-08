IBGE inicia Censo 2022 nesta segunda em todo país

Direto da Redação*

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começou a realizar nesta segunda-feira, 1º de agosto, o Censo 2022 em todos os municípios do país. O objetivo é levantar dados amplos e confiáveis sobre diversos aspectos da vida do brasileiro.

O Censo deve confirmar pela primeira vez Taboão da Serra como “Formigueiro das Américas”. Posição que o município ostenta nas últimas estimativas divulgadas pelo órgão chegando a 297.528 habitantes.

“É por meio do Censo 2022 que saberemos quantos somos, como somos e de que forma vivemos nas áreas urbanas e rurais do país”, indica o IBGE. A estimativa do instituto é de que a população brasileira some em torno de 215 milhões de habitantes.

O censo é, também, a única fonte de referência nacional para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios, com detalhamento por divisões administrativas de cada prefeitura e, ainda, por áreas urbanas e rurais.

*com informações da Agência Brasil