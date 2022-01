Picpay tem vagas de emprego abertas na Capital e para trabalho remoto

Direto da redação

O aplicativo PicPay está com centenas de vagas de emprego abertas em diversos cargos. As oportunidades são para trabalho remoto e para preencher o quadro de funcionários no escritório da empresa, na Vila Leopoldina, capital paulista. Em suma, os interessados devem acessar o site de recrutamento da companhia, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.