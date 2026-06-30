PM atende ocorrência de estupro de vulnerável após festa junina em Embu das Artes

Direto da redação

A Polícia Militar atendeu, na manhã de domingo (28), uma ocorrência de suspeita de estupro de vulnerável em uma residência na Rua Cardeal, no Jardim Santo Eduardo, em Embu das Artes.

Segundo a PM, equipes foram acionadas pelo Copom por volta das 7h30 para averiguar a denúncia. No local, os policiais fizeram contato com homem apontado na ocorrência, que foi conduzido ao lado da vítima à delegacia.

O homem relatou aos policiais que, após o término de uma festa junina realizada na residência, conversou com o adolescente e, posteriormente, ambos foram para um cômodo da casa. Ainda conforme sua versão, eles desistiram de permanecer em um dos quartos devido à presença de familiares e outras pessoas dormindo no imóvel e seguiram para a sala, onde mantiveram contato íntimo, que ele afirmou ter sido consensual.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde a autoridade policial ouviu os envolvidos e adotou as providências de polícia judiciária.

Após o registro da ocorrência, o delegado de plantão determinou a liberação dos envolvidos. O caso foi registrado como estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) e será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias dos fatos.