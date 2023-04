Polícia prende dois traficantes com 240 quilos de maconha em Embu das Artes

Direto da redação

Policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam dois homens em flagrante por tráfico de drogas na Rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes.

A prisão foi feita após um trabalho de investigação dos policiais, que descobriram que traficantes tinham combinado uma grande entrega de entorpecentes em um posto de combustíveis da região.

Os agentes foram até o local e aguardaram a chegada dos bandidos em dois carros e uma van, onde havia dezenas de caixas. Quando os homens tiravam as caixas da van para colocar no porta-malas de outro veículo os policiais fizeram a abordagem.

Dois homens que tinham chegado no carro que era abastecido com a droga conseguiram atravessar a rodovia e foram resgatados por outro veículo, que não foi identificado.

Os motoristas da van e do outro carro disseram que a carga de 302 tijolos de maconha, com quase 240 quilos, tinha sido retirada em Curitiba. A investigação policial continua para tentar identificar os outros envolvidos no esquema.