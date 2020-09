“Pra que isso?”: homem faz tatuagem em homenagem a Ney Santos e internautas não perdoam

Direto da redação

Um homem identificado como Bruno Santos está bombando nas redes sociais por causa de uma tatuagem em homenagem ao prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (Republicanos). Ao publicar em seu perfil do Facebook nesta quinta-feira (3), o fã do político recebeu e está recebendo uma grande quantidade de comentários e muitas reações com risadas.

Ao que tudo indica, Bruno Santos gostou do resultado e a intenção era agradecer o político. “Gratidão. Ney Santos”, postou na legenda da imagem. Minutos após mostrar ao mundo suas novas tatuagens, sendo um escrito “Ney” em um braço e “Santos” no outro, os internautas passaram a discutir a ação. “O maluco não tatua o nome da esposa, mas tatua o do Ney Santos kkk”. Uma outra pessoa mais incrédula questionou “Pra que isso, Bruno?”.

Homenagem para qual Ney?

Ao se surpreenderem com a tatuagem, alguns internautas chegaram a se questionar se as tatuagens eram em homenagem ao jogador do Paris Saint Germain e seleção brasileira, Neymar. “Jurava q era homenagem ao adulto Ney, droga”, comentou um internauta. Outro foi mais além. “Vou torcer para que Ney seja o seu pai e Santos o time de futebol”.

Em suas redes, Bruno tem diversas fotos com o prefeito Ney Santos com frases de exaltação ao político. Até o momento, a publicação já soma mais de 780 compartilhamentos e quase 500 comentários. O Taboão em Foco tentou entrar em contato via Facebook com Bruno Santos para que ele comentasse o caso, mas até o fechamento da nota não conseguiu contato.