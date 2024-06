Prefeito Aprígio inaugura 1º hospital veterinário público de Taboão da Serra para atendimentos de cães e gatos

Por Allan dos Reis, no Parque Industrial das Oliveiras

O Hospital Veterinário Bob foi inaugurado neste sábado (29) em Taboão da Serra pelo prefeito Aprígio e começa os atendimentos de cães e gatos a partir desta segunda, dia 1º de julho. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 8h às 17h, com a entrega de 20 senhas.

“Taboão da Serra precisa ter cuidados com os animais e esse hospital será muito útil para nossa cidade”, afirma o prefeito Aprígio. Além do prédio, outra área junto ao hospital veterinário terá espaço dedicado à causa animal.

Responsável pela gestão do hospital, o médico-veterinário Luiz Wilson explica como será o funcionamento do local. “Vamos atender os cães e gatos de Taboão da Serra com clínica médica, clínica ortopédica, clínica cirúrgica, setor de infectologia, raio-x, ultrassom, exames de sangue, cirurgias. O hospital é bem completo. A gente não restringe nenhuma raça e a prioridade são urgências e emergências, que são os animais atropelados e os que têm tumor de mama”, diz.

Quem pode usufruir do serviço?

Os beneficiários do serviço são divididos em quatro categorias principais:

Animais sob guarda do Centro de Zoonoses de Taboão da Serra . Pessoas físicas de baixa renda , maiores de 18 anos, residentes em Taboão da Serra e inscritos no Cadastro Único (CADÚNICO) para programas sociais do Governo Federal, ou que sejam beneficiários dos programas BPC Idoso, BPC PCD ou Bolsa Família. Entidades de proteção animal , devidamente registradas e regularizadas, com sede em Taboão da Serra. Protetores independentes de animais , maiores de 18 anos, que resgatam, cuidam e encaminham cães e gatos para adoção ou devolvem-nos à comunidade.

Como funciona o atendimento?

A clínica funcionará de segunda a sábado, das 8h às 17h, com distribuição de 20 senhas diárias, por ordem de chegada. Apenas animais acompanhados de seus tutores serão atendidos. Casos de emergência, com risco de morte, terão prioridade.

Para entidades de proteção animal, é permitido levar até três animais por dia, limitados a 20 atendimentos mensais. Pessoas físicas poderão levar um animal por CPF por dia, exceto em casos de emergência. Os retornos serão agendados sem a necessidade de nova senha.

Documentos necessários

Para acessar o serviço, os interessados devem apresentar:

Baixa renda (Cadastro Único): Comprovante atualizado do CADÚNICO. Comprovante de endereço em Taboão da Serra, com até três meses de emissão. Documentos pessoais (RG e CPF).

Entidades de proteção animal: Estatuto social voltado para a proteção animal. Ata de eleição da diretoria atualizada. Documentos pessoais do responsável legal. Comprovante de endereço com até três meses de emissão.

Protetores independentes: Documentos pessoais (RG e CPF). Comprovante de endereço em Taboão da Serra, com até três meses de emissão. Autodeclaração das atividades desenvolvidas com histórico das ações.



Disposições Gerais

Não será permitida a cobrança por consultas, exames, cirurgias ou medicações realizadas na clínica. O abandono de animais na clínica é proibido, e um dos tutores deve estar presente durante todo o atendimento.

SERVIÇO:

Hospital Veterinário de Taboão da Serra

Rua Victor Campisi, 255 – Parque Industrial das Oliveiras

Horário de funcionamento: 2ª a sábado: das 8h às 17h.

Entrega de senha a partir das 8h